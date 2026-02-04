純烈が、本日リリースした新曲「ありがとう」のMVを純烈オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。同MVは、前作の「二人だけの秘密」と同じく“世界のキタノ”ことビートたけしの長男で、クリエイティブディレクターの北野篤（博報堂ケトル）が企画を手掛けている。北野は「“ありがとう”という言葉を真ん中において、何にも捻らずストレートに表現しました。純烈の皆さんがいるところには、たくさんの形の「ありがとう」があ