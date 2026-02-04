上野優華が、約2年ぶりとなる新曲「結」をリリースした。あわせて、「結」MVを公開した。本楽曲は、上野優華自身が作詞をし、「あなたが、あなたらしくいられますように」という強い願いを込め、心がちぎれそうなくらい辛い時でも「きっと大丈夫」と、聴く人の心に優しく魔法をかけてくれるような温かい楽曲に仕上がったという。この楽曲の世界観を映し出すMVもまた、心温まる映像作品となっているとのこと。 映像は、上野がしゃが