【モデルプレス＝2026/02/04】SixTONESの松村北斗が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇。授賞式後、囲み取材に応じ、受賞の想いを語った。【写真】松村北斗をサプライズ祝福した豪華ゲスト◆松村北斗「親孝行できたかな」名前の由来明かす映画「ファーストキス 1ST KISS」「秒速5センチメートル」、ドラマ「アンサンブル」「ラブリーアンサンブル」での