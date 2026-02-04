龍宮城が、2ndアルバム『SHIBAI (Deluxe)』の全曲を先行配信リリースした。本作は、前作のデジタルEP『SHIBAI』に新曲5曲を追加した“デラックスアルバム”としてリリースされる。旧譜5曲に加え、シャ乱Qの名曲「ズルい女」をサンプリングした「あっかんべ」、妖艶な魅力をダンストラックに落とし込んだ「OMAJINAI」、グループストーリーを感じさせるライブアンセム「熾火」など、新曲5曲が収録されている。「あっかんべ」は先日ダ