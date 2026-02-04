味の素が運営する日本選手団の栄養サポート拠点「ＪＯＣＧ―ＲｏａｄＳｔａｔｉｏｎ」が４日、ミラノで報道陣に公開された。実際に提供されている同社製品を用いた「ＰｏｗｅｒＧｙｏｚａＤＯＮ」が提供されるなど、日本勢のメダル獲得に向けた力の源となる料理が並んだ。選手村から徒歩５分といつでも訪れやすい環境にある。同社と契約を結ぶスピードスケート男子の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝は１月３１日