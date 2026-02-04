俳優の妻夫木聡が、“５人兄弟”の集合ショットを披露しファンから歓喜の声が上がっている。４日、自身のインスタグラムに「＃ジャンボ兄弟」とハッシュタグを付けて更新し、「兄弟っていいね＃吉岡里帆＃成田凌＃矢本悠馬＃今田美桜ようやく５人揃って食事ができた」と、２０年から「ジャンボ宝くじ」のＣＭ共演している吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬、今田美桜の超豪華な集合ショットを披露。妻夫木ら５人は満面の笑