Organic Callが、新曲「バカみたいな話」を本日配信リリースした。今作は、前作「死にたい夜に音楽を」から約4ヶ月振りとなる新曲だ。 辛いことがあっても笑って誤魔化すような、生きるのが不器用な人に贈りたい1曲になっているという。ジャケット写真◆◆◆◾️ヒラタナオヤ（Vo, G）セルフライナーノーツ不器用で弱いあなたの “味方でいたい” という願いを込めた唄。守りたい、そばにいたい、同