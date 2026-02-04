ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が４日、都内で行われた映画やドラマの発展に貢献した人、作品を表彰する「２０２６第５０回エランドール賞授賞式」に出席した。松村はその年を通じて、大きな飛躍を遂げた俳優に贈られるエランドール賞を受賞。「このような名誉ある場所に立てたことは本当にうれしい。僕を作品に選んでいただいた方々、現場で時間や労力を割いてくれた方々のおかげ」と感謝。「少しでも多くの方にとっての活力や