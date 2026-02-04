湘南乃風が、「純恋歌」のアナログ盤を3月8日にリリースすることを発表した。2026年に「純恋歌」発売20周年を迎え、1月13日発表のBillboard Japanにてストリーミング再生回数1.1億回突破という記念すべき記録を達成。この節目を祝し、湘南乃風史上初となるアナログ盤のリリースが決定したという。本作には、初音源化バージョン、レアバージョンも収録されるとのこと。さらに本日、伝説のライブ＜十周年記念 横浜スタジアム伝説＞よ