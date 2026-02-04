ザンクト・パウリ原大智が、レバークーゼン戦でデビューを飾った京都サンガF.C.からドイツ1部ザンクト・パウリに新加入したFW原大智がDFBポカール準々決勝の同1部レバークーゼン戦でデビューを飾った。移籍発表から4日でのスピードデビューにファンからは「もう試合出てるの!?」とコメントが寄せられた。FC東京出身の原はクロアチア、スペイン、ベルギーと欧州でのプレーを経て、2023年7月に京都サンガへ完全移籍。京都では2年