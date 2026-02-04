8年前に起きた富山市の奥田交番襲撃事件で、殺害された警備員の妻が警察の初動対応に問題があったと訴えている裁判の控訴審が、きょう始まりました。原告側は、拳銃が奪われたことを警察が認識したのは、一審で示された時間よりもっと前だったのではないかと主張しました。訴えているのは、事件で殺害された警備員中村信一さん（当時68）の妻です。県警を管轄する県に損害賠償を求めています。2018年6月に起きた奥田交番襲撃事件。