参政党の神谷宗幣代表が衆議院選挙の党公認候補応援のためきょう、富山市を訪れ「自民党が強い富山でも最後まであきらめずに戦う」と街頭で訴えました。参政党の神谷代表はきょう午後、富山駅周辺でおよそ400人を前に演説しました。参政党神谷宗幣代表「我が国がなぜ停滞状態にあるのか、周りの方と話してください。消費税の問題が大きい現状を何とかするためには、まずは消費税、移民の問題は未来に向けての防御、入れすぎると