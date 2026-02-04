県内はきょうからあすにかけて、気温が急上昇する見込みです。先日からのまとまった雪が残っている中、注意が必要なのが、雪どけによる屋根からの落雪です。立春のきょう、日中の最高気温は富山市で11.1度と3月中旬並みでした。注意が必要なのが屋根からの落雪です。きょう、富山市八尾町では屋根雪に気をつけながら除雪する人の姿がありました。雪かきをする住民「屋根雪の下になって亡くなったっていう事故も聞きますので、今は