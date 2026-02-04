きょうは立春、まさに春の訪れを感じる暖かい1日でしたね。富山市の県中央植物園でひと足早い春の便りを撮影しました。ウメの花です。富山市の最高気温が11.1度と、3月中旬並みとなる中、早咲きの品種が見頃を迎えています。ウメの花が青空に映えて、本当にきれいですね。こちらの「白難波」は、白い八重咲きの花が特徴です。同じく八重咲きの「八重寒紅」は、鮮やかな紅色が目を引きます。そして、ピンク色の可憐な花を咲かせてい