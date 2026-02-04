きょうは立春、暦の上では春の訪れで寒の時期が終わりましたが、こちらの「寒」は、本格的なシーズンを迎えないままです。氷見の冬の味覚、ブリは不漁が続いていて「ひみ寒ぶり宣言」が出されないまま立春を迎えました。富山湾の冬の味覚の王者、寒ブリ。あぶらののった刺身に、出汁にくぐらせて味わうブリしゃぶなど様々な料理が楽しめます。しかし、今シーズン、氷見漁港では不漁が続きました。県水産研究所によりま