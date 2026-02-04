Jリーグのシーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で開催される特別大会「明治安田百年構想リーグ」は6日に各地で開幕する。特別大会開幕を記念し、レジェンドサッカーマンガの主人公たちが各方面で盛り上げている。日本最大級の電子コミックプラットフォーム「LINEマンガ」では、“レジェンドサッカーマンガ無料大開放”を実施中だ。まずは第1弾として、日本が世界に誇る大人気漫画「キャプテン翼」全話を今月1日から7日まで無料