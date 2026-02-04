国民民主党の浜口政調会長と共産党の小池書記局長が４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、消費税減税について議論した。浜口氏は「賃上げ率が物価上昇率プラス２％になるまで、経済政策として一律５％に引き下げる」と語った。超党派で設置予定の「国民会議」には「参加要請があれば対応していきたい」と述べた。小池氏は消費税減税を「恒久的な措置としてやるべきだ」と主張し、「国会で全ての会派・政党が参加し、消