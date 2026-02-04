犬に与える1日のごはんの適正量とは？ 犬の1日のごはんの量は、体重だけで一律に決められるものではありません。同じ体重でも、年齢や去勢・避妊の有無、日々の運動量によって必要なカロリーは大きく変わります。若くて活発な犬と、室内で過ごす時間が長い犬とでは、消費するエネルギー量が大きく異なるためです。 ドッグフードのパッケージに記載されている給与量は、あくまでも一般的な目安にすぎま