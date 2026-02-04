上越市で4日午後、住宅1棟を焼く火事がありました。消防によりますと火事があったのは上越市向橋の一般住宅で、4日午後7時半前、現場近くの住民から「建物全体が燃えている」と119番通報がありました。消防により午後8時前にほぼ火は消し止められましたが、午後8時現在、消火活動が続いています。住宅内に人がいるかどうかや、逃げ遅れがいないかなど調べています。