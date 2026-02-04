「抽選方式での注文再開が決定」2025年1月30日に発表されるや否や、5万台もの注文が殺到したスズキ ジムニーノマド（以下、ノマド）。スズキも「これは売れる！」という自信はあったと思いますが、ここまでの反響は想定していなかったのでしょう。なんとわずか4日間で受注停止という事態に陥りました。オーダーができなかった人は「生産台数を増やして早く受注を再開してくれ！」と思っていたはず。しかしクルマの生産計画はそう簡