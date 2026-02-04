ハイアット・ホテルズは、会員プログラム「ワールド オブ ハイアット」でプロモーション「ボーナスジャーニー」を開催する。2月2日から4月15日までの宿泊で、3泊ごとに3,000ポイントを付与する。付与上限は21,000ポイント。ハイアット・プレイスとハイアット・セレクトでは、さらに1,000ポイントを付与する。付与上限は7,000ポイント。宿泊前に参加登録が必要となる。対象施設はワールド・オブ・ハイアット参加施設で、公式チャネ