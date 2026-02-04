73歳で貯蓄7200万円の貯蓄達人が登場！自らの努力と工夫で数千万円の貯蓄を手にした方に、その極意を語っていただく「貯蓄の達人」。今回は、73歳で金融資産7200万円を保有する「閑人」さんに登場してもらいます。▼基本データ閑人さん（仮名）男性・73歳・東京都・無職妻（70歳）、子ども2人（独立） 「達人」なのに毎月の家計は赤字……!?今回ご登場いただく達人さんのペンネームは「閑人」。「ひまじん」と読んでしまいがちで