俳優の山本舞香さんは2月4日、自身のInstagramを更新。サプライズで俳優の橋本環奈さんの誕生日を祝ったことを明かしています。【写真】山本舞香＆橋本環奈のツーショット「愛でいっぱいですね」「Happy 27th birthday」「サプライズ登場成功」とつづり、橋本さんの誕生日を祝ったことを報告した山本さん。投稿には橋本さんとのツーショットや橋本さんのソロショット、誕生日パーティーの様子がうかがえる動画などを載せています。