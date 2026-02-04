新潟県上越市で男性の足が除雪機に挟まれる事故があり、男性は病院に運ばれましたが死亡しました。 警察と消防によりますと、4日午前11時すぎ、上越市板倉区で通行人から消防に通報がありました。男性は60～70代とみられ、家庭用除雪機に足を挟まれた後 意識がもうろうとした状態で倒れているのが発見されました。 男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。付近には約2mの積雪がありました。警察は、