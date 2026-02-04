自分ご褒美にもバレンタインにも！ コンビニ限定チョコレートスイーツ3選今回はフードライターの筆者が、コンビニスイーツの新商品の中からバレンタインシーズンらしいチョコレートスイーツを3品ピックアップしました。毎日頑張る自分へのプチご褒美にもぴったり！ ぜひチェックしてみてください。【画像】ファミマに聞いた！2025年に売れた「スイーツ」1. 【セブン】「クワトロチョコエクレア」397.44円 最初にご紹介するのは、セ