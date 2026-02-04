日本テレビ系「１周回って知らない話２時間ＳＰ！」が４日、放送され、１８歳長女から６カ月の次女まで５児の母・辻希美ら子だくさん芸能人ママが出演した。人気ドラマ「花より男子２」（０７年）でのヒロインの恋敵役などで知られる４児ママ女優・加藤夏希（４０）も登場。自身が友達と一緒の時に連絡したくないタイプだからという理由で、夫には「連絡しなくていいよ」と伝えていることを明かし、「なんなら朝帰りでもいい