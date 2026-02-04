『絶望ライン工独身獄中記』を読む独身獄中記と表題にあるように、私はまごうことなき独身中年男性である。我々は皆寂しい。孤独で哀しくて、お金があんましない。つらい現実を忘れるには飲むしかねぇ、それも正体がなくなるまでだ。それなりの店で飲むと高いですから、安いチェーン店か6畳の城でもっぱら手酌酒。でもたまにどうしても寂しい夜がある。ああ誰かと飲みてえぜ。他愛のない話をしながら、ニコニコ楽しく酔っ払いた