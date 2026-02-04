24年4月24日に3歳ダート3冠初戦の羽田盃を制した後、戦列を離れている白毛馬アマンテビアンコ（牡5＝宮田、父へニーヒューズ）はオープン特別の総武S（3月8日、中山ダート1800メートル、別定）を視野に調整を進めていく。4日、シルクホースクラブが発表。3日に放牧先である福島県のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩した。祖母がシラユキヒメで、母ユキチャンは08年関東オークス、09年クイーン賞、10年TCK女王盃と交