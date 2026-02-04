タレントの山口もえが３日、インスタグラムを更新。夫の爆笑問題・田中裕二と住む自宅で節分の豆まきを行う様子を公開し、リビングの広さを印象づけた。自身が鬼を務め、おどけたポーズを取る写真を披露。「一年に一度の大役を今年も全力でやらせて頂きました。成し遂げた後は爽快さと達成感で満ちていましたしかし何故か今は体の横も痛いです。笑」とつづった。前夫との間に長女、と長男、１５年に再婚した田中との間に次