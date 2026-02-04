カシオ計算機は2月2日、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、ファッションブランド「White Mountaineering」とのコラボレーションモデル第2弾となる「PRW-B1000WM」を発表した。2月20日に発売する。価格は140,800円。PRW-B1000WM○White Mountaineeringを象徴するマットブラック「PRW-B1000WM」は、White Mountaineeringを象徴するマットブラックを基調に、実用性重視のデザインを採用したモデル。