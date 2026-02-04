【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の浅野竣哉が、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（2026年夏公開）に久遠渉（くおん・わたる）役で出演することが決定。2月4日、映画の公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】「ブルーロック」久遠渉役、不敵に微笑む実写ビジュアル◆石川雷蔵、実写映画「ブルーロック」出演決定 本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛され