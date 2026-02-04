今回、Ray WEB編集部は、ある事務所のアイドルが好きな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。自分の推しにしか興味がなく、デリカシーのない発言をするサチ。そんなサチに、この後まさかの出来事が......！原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】推しができたことを友だちに報告すると...【まさかのノンデリ発言】をされて！？