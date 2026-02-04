今回、Ray WEB編集部は、ある事務所のアイドルが好きな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の友人・サチは、某事務所に所属するアイドルが好き。ほかの事務所のアイドルの話をしても、自分の推しにしか興味がなく終いにはデリカシーのない発言まで…！そんなサチにこの後、降りかかる悲劇とは…？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて