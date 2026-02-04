阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手は４日、春季キャンプの第１クールを終え「体力的には全然いけている」とタフさをアピールした。ドラフト１位の立石が右足の肉離れで具志川スタートとなったことから、ルーキーで唯一主力中心の宜野座組で汗を流した。「（ホテルに着いて）ベッドにドーン！って感じではないです（笑）。お風呂にちゃんと入って。疲れてるんですけど部屋についてすぐ倒れるほどでは」と慣れない環境ながらも、順