日本ハムの野村佑希内野手（２５）が４日、新庄監督の二塁挑戦プランを前向きに受け止めた。指揮官からは前日にインスタグラムのＤＭで連絡があったことを明かし、「僕としてはマイナスはないんで、やるだけだと思います。自分の立ち位置も分かっているつもりだし、このチームは挑戦権は無料なんで、ありがたく本気で向き合っていく」と、受け止めた。沖縄・名護での春季キャンプ第１クール最終日のこの日はサブグラウンドで二