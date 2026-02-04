信州と宇宙をつなぐもう一つのストーリーです。駒ケ根市の高校生と下伊那郡松川町の町工場などが17年前から取り組んできた人工衛星が3日、ISS＝国際宇宙ステーションから宇宙に放出されました。3日午後8時ごろ。ISSにある日本の実験棟「きぼう」から放出された3つの人工衛星。そのうちの一つが、駒ケ根工業高校の宇宙航空研究グループが中心となり製作した人工衛星です。生徒たちが作ったのは、両手に収ま