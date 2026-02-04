テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２日に放送された。この日は、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・大倉忠義がゲスト出演。ＭＥＧＵＭＩは、タレントのプロデュースや育成も手がけている大倉に印象的だったタレントを聞いた。大倉は、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介の名を即答し「ジュニアに入ってきた瞬間から『え？何、この子？』みたいな感じでした」と印象を振り返った。ＭＥＧＵＭＩも「分かる！顔がちょっ