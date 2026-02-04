宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の村上浩爾（こうじ）社長は４日、公演チケットの販売ルールについて、劇団員の私設ファンクラブ（ファン会）と契約を結ぶ考えを明らかにした。ファン会を巡っては、チケット購入者から「お花代」などを受け取っている問題が指摘されており、契約では定価販売を基本とし、手数料を受け取る場合は実費に限定する。村上社長は「チケット売買に関するお花代に一定の歯止めをかけていく」と説明した。こ