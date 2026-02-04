ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート米国代表が４日、ミラノのメインプレスセンターで会見を行った。男子で金メダル筆頭候補のイリア・マリニンは「ここにいられることを光栄に思う。これから起こる全てのことに心からワクワクしている。オリンピックに出場することは長年の夢だった」と笑顔。６日に始まる団体戦に向けては「子どものころから夢見ていたチームＵＳＡの一員になれたことは光栄。チームとしてお互いに支