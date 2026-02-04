メディアアーティスト落合陽一氏（38）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。1日に自宅で老衰により84歳で死去した、実父で国際ジャーナリスト・作家の落合信彦さんの納棺式を報告した。落合氏は「今日は納棺式」とつづり、写真立てに飾られたたくさんの写真や、多くの花に囲まれた祭壇の写真などを公開した。