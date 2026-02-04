雪による事故や建物の倒壊が相次ぐ県内。死者は2月3日までで18人に上り、除雪機に巻き込まれ死亡する事故が4日も起きています。立春を迎え、県内は6日にかけて気温が上昇する見込みで落雪やなだれに注意が必要です。雪の壁が続く魚沼市。（リポート）「魚沼市守門の住宅街ではこのように雪の壁がゆうに3メートルを超えています」屋根にずっしりと積もった雪。こちらの空き家は雪の重みで、扉が内側に押しつぶされてし