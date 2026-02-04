拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さんは2月4日、90歳の誕生日を迎えました。早紀江さんに寄り添い活動をともにする人たちがいます。めぐみさんの小学校時代のクラスメイトたちです。 49年前の春 「また微笑むヨコの笑顔がみたい」小さな桜の苗木に再会の願い込めます。新潟市の寄居中学校。この冬を越えると満開の桜が咲き誇ります。49年前の春。ここで1枚の写真が撮影されました。桜の木の前で微笑む少女…横田めぐみ