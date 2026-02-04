パプアニューギニアの食堂で昼食をとっていた日本人旅行者が、背後からスマートフォンを奪われる事件に遭遇。しかし警察官による犯人の制圧により無事スマートフォンを取り返し、町の人々による手厚いケアを受けた体験談がXに投稿され、大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、老舗缶メーカーの代表取締役を務めながら、バックパッカーとして海外を旅している石川貴也さん（@LWITBR1906）です。緊迫感が伝わる盗難被害の一部始終