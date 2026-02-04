子どもたちの間で流行っていることがあれば、親としても気になるもの。たとえばシールを集めたり友達と交換したりすることが流行っているならば、わが子にも楽しんでもらいたいと思うのでしょう。ただお金を出している親としては、納得ができないこともあるようで、ママスタコミュニティのあるママからこんな質問がありました。『娘が友達とするシール交換。いつも人気のシールを友達にあげて、友達からはそれほど人気ではないシー