大阪・関西万博（EXPO2025）の余韻を楽しめる花火大会を目指すイベント「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka ‐ Nishikinohama」が、4月4日（土）から、大阪・貝塚市の府営二色の浜公園 BLUEPARK および周辺エリアで開催される。【写真】ミャクミャクの手から花火が出てるように見える！大阪・関西万博の花火を振り返る（9枚）■全席有料観覧制今回開催される「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka ‐ Nishikinohama」は、