映画『ザ・ホエール』で第95回アカデミー賞「主演男優賞」を受賞し、その演技で世界から絶賛を浴びた俳優のブレンダン・フレイザーさんが4日、『レンタル・ファミリー』「こども応援金プロジェクト」チャリティー試写会舞台挨拶に登壇。共演した柄本明さん、平岳大さん、山本真理さん、篠崎しのさん、ゴーマン シャノン 眞陽さん、HIKARI監督と共に映画の魅力を語りました。 【写真を見る】【 ブレンダン・フレイザー 】共