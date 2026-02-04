2月4日は二十四節気の「立春」です。天草市新和町では早くもオタマジャクシが泳いでいます。 天草市新和町の山中にあるため池ではたくさんのオタマジャクシが元気よく泳いでいます。この池を20年以上観察、保護活動をしている天草カエルラボの富崎凛さんによりますと、このオタマジャクシは県の準絶滅危惧種に指定されている二ホンヒキガエルだということです。 1月中旬にふ化し、今は体長2センチ～3センチになってい