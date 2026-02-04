「日本ハム春季キャンプ」（４日、名護）新庄剛志監督が、５年ぶりに復帰した西川遥輝外野手にアドバイスした打撃改造の内容を明かした。「彼は十何年活躍してきて、ここ何年か良くない。じゃあ、その打ち方じゃダメだろと」と決断を促した経緯に言及。「今日、僕が相手ベンチから（西川が）楽天の時に見て、僕だったらこういう教え方するのにっていうことをただ伝えてバッティングしてもらったら、一気に変わりましたね」と