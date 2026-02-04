ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年2月4日（日本時間）にインスタグラムを更新。愛犬デコピンを描いた自著「デコピンのとくべつないちにち」発売を報告した。「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」大谷選手はインスタグラムで、「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と投稿。絵本を開いて芝生の上に座る大谷選手の脚の