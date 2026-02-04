投開票日が4日後に迫った衆議院議員選挙。先月27日の公示以降、県内の選挙区に候補を擁立した政党の幹部らが鹿児島に入り、支持拡大を訴えています。 （自民党・小泉進次郎 防衛大臣） 「公明党とは離れ離れの選挙になった。しかし、それでも、みなさん、諦めないでアプローチが必要。鹿児島は安全保障の最前線。安全保障の政策が一致しない政党に任せるわけにはいかない」 （中道改革連合・岡田克也 元副総理） 「高